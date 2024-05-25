Море, горы и хинкал. Чем может покорить Дагестан?

«Много лет назад мой дед украл из другого села девушку — она была нянькой в его семье. Её никто не обижал, жила хорошо», — рассказывает наш сопровождающий. Такие истории не редкость. Девушек воровали и увозили в горы — женились на них или пристраивали в хозяйстве. Сейчас, по уверением местных, брак только по любви. Но не всегда. Но случается, когда молодожёны первый раз вживую видят друг друга только на свадьбе. По традиции родственники жениха дарят жилплощадь (дом, квартиру), а родня невесты должна обустроить всё внутри. Есть и многожёнство. По российским законам официально возможен только один брак, по мусульманским — до четырёх. «Если можешь обеспечить всех, почему бы и нет?» — такое мнение распространено. Женятся дагестанцы и на русских, но прежде они должны принять ислам.