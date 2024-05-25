Море, горы и хинкал. Чем может покорить Дагестан?

В Дагестан влюбляешься с первого взгляда. И хочется возвращаться сюда вновь и вновь.
Подробности в материале корреспондента kuzbass.aif.ru.
Как добраться?
В этом году сделать это очень просто. Авиакомпания Nordwind Airlines запустила из новокузнецкого международного аэропорта имени Волынова в Махачкалу прямые регулярные рейсы. Аэрбас летает 2 раза в неделю. Среднее время в пути — 4 с половиной часа. Народу в самолёте пока немного — рейс запустили только со 2 мая. Есть и туристы. «Летим с мужем посмотреть Дагестан. Давно собирались. Очень уж хочется проникнуться местным горским колоритом. Выбрали май, пока нет жары и мало туристов. Здорово, что появились прямые рейсы. Наши знакомые в прошлом году летали с пересадкой в Москве. Потратили на дорогу больше 10 часов!» — рассказывает в аэропорту новокузнечанка Елена Сорокина. И цены на билеты вполне приемлемые — начинаются от 9 с половиной тысяч рублей в одну сторону. Для сравнения: дорога в Сочи в июне вам обойдётся от 19 тысяч рублей.
Купаться — до октября.
Дагестан восхищает своей природой: в одном месте — шикарные Кавказские горы и красивое Каспийское море. Отличный вариант для тех, кто любит разнообразный отдых. Как рассказал наш гид Магомед Омаров, купаться здесь можно с 14 июня до октября. Мы побывали на пляжах Дербента и Избербаша: мелкий, приятный на ощупь песок, много ракушек. Есть колоритные пляжные зонтики. Видимо, чуть позже будут и шезлонги. Горы прекрасны в любое время года. Удивительные водопады, ущелья, каньоны, куда возят туристов. Вдоль дорог простираются поля винограда, абрикосовых деревьев, персиков и клубники — эта ягода растёт здесь везде и продаётся весной, как у нас колба. Выращивают её в теплицах, на полях и огородах. Сажают множество овощей. Что интересно, у каждого района — своя культура. Например, селение Леваши славится картошкой и капустой, Дербент — виноградом. А вдоль улочек дагестанских городов и посёлков самые разные деревья: инжир, гранат, айва, миндаль, вечнозеленые кустарники.
Сам или с гидом?
Если вы приехали отдохнуть на море, добраться до него просто — из аэропорта Махачкалы в Каспийск, Избербаш, Дербент ходит общественный транспорт. Самостоятельно можно посетить местные музеи, интересные исторические места. В Дербенте это крепость Нарын-Кала, домик Петра Первого, Джума-мечеть. Но если ваша цель — горы, лучше выбрать тур с сопровождением местного гида. Общественный транспорт по горам не ходит, арендовать машину или ехать на своей — крайне затруднительно: дорога — серпантин, сложная, непредсказуемая. В тур входит не только поездка с посещением интересных мест, но и, как правило, обед в кафе или ресторане с местной кухней. Однодневный тур обойдётся от 3 тыс. рублей с человека. А по дороге гид расскажет много интересного, о чём нигде не прочитаешь. Например, что вдоль горных дорог можно найти мечети с душами и местами отдыха, чтобы любой путник смог остановиться и перевести дух. Что местные жители на склонах гор оборудуют специальные террасы (ровные площадки), чтобы высадить там овощи.
Где остановиться?
Вариантов немало. Если вы приехали на море, вдоль побережья можно снять любое жильё — от комнат, домиков до номеров в гостевых домах, отелях и санаториях. Цены варьируются от 800 рублей и выше. Мы остановились в гостинице «Каспий». Это один из 170 отелей в Дагестане, который предлагает туроператор Pegas Touristik. Как правило, завтрак в отелях включён в стоимость. Разговаривая с местными, узнала, что всё жильё на берегу моря желательно бронировать заранее — в горячий сезон мест практически нет. Вдоль моря идёт очень активная застройка. Если вы выбрали отдых в горах — можно снять номер в отеле, и местные сдают туристам своё жильё. Кучу объявлений о сдаче вы можете увидеть в любом горном селе. И голодным не останешься — много разных кафе, столовых, ресторанов и т.д.
Увезут в горы?
«Много лет назад мой дед украл из другого села девушку — она была нянькой в его семье. Её никто не обижал, жила хорошо», — рассказывает наш сопровождающий. Такие истории не редкость. Девушек воровали и увозили в горы — женились на них или пристраивали в хозяйстве. Сейчас, по уверением местных, брак только по любви. Но не всегда. Но случается, когда молодожёны первый раз вживую видят друг друга только на свадьбе. По традиции родственники жениха дарят жилплощадь (дом, квартиру), а родня невесты должна обустроить всё внутри. Есть и многожёнство. По российским законам официально возможен только один брак, по мусульманским — до четырёх. «Если можешь обеспечить всех, почему бы и нет?» — такое мнение распространено. Женятся дагестанцы и на русских, но прежде они должны принять ислам.
Что попробовать из местной кухни.
Национальные блюда сытные и калорийные. На первом месте, конечно, хинкал (не путать с хинкали!). Это варёные в мясном бульоне кусочки теста, которые подают с варёным мясом, соусом и бульоном. Иногда с варёным картофелем. В любом кафе или ресторане заказ вам предложат начать именно с него. Обязательно попробуйте курзе — блюдо, напоминающее пельмени, манты, только вытянутой формы и залепленные косичкой. Классическая начинка — баранина. Любимое дагестанцами блюдо — чуду. Это лепёшка с разными начинками: творогом, картофелем, курицей, сыром. Бесподобен шашлык, в основном его делают из баранины. Блюд из свинины вы не увидите. Невероятно удивил чай. Его подают в специальных чайниках — можно сказать, двухэтажных: два чайника стоят один над другим, в нижнем — горячая вода, в верхнем — заварка. Наклоняя его, одновременно из двух носиков льётся жидкость. Местные говорят, что тем самым создаётся эффект «пах-паха»: чай смешивается с кислородом и становится вкуснее и полезнее. В Дербенте необычные миндальные пирожки и домашнее гранатовое вино!
Ах, этот восточный базар!
Базар — это надолго: обилие специй, чая, фруктов и овощей впечатляет. А цены ниже сибирских в три, а то и четыре раза — понятно, почему туристов оттуда калачом не выманишь. От запаха специй кружится голова. Много самого разного чая — каждый листик, ягодку и цветочек в нём видно. Продают россыпью или в красиво упакованных подарочных пакетах. Много всяческих сладостей: сухофрукты, халва, шербет, пахлава, рахат-лукум, чак-чак. Здесь же урбеч — густая ореховая паста. Её делают из разных орехов и семян с добавлением сливочного масла и мёда. И практически везде продают домашнюю брынзу, у каждой хозяйки — своего вкуса. О восточном базаре можно говорить бесконечно — здесь горы фруктов, овощей, зелени, молочных продуктов, мяса, колбас, рыбы и самых разных лепешек и выпечки.
О коротких юбках и кавказских мужчинах.
Дагестан — мусульманская республика, поэтому короткие юбки, шорты, топы, майки здесь не приветствуются. Как и другая слишком открытая, облегающая и прозрачная одежда. Это касается и мужчин. Женщинам нужно обязательно захватить с собой платок. Он пригодится, если вы попадёте на экскурсию в мечеть. Если соответствующей одежды у вас не оказалось, перед входом висят юбки и платки, которые вы можно надеть. Отдельная история — пляжи. Местные женщины в основном купаются в специальной одежде, для туристов строгих рекомендаций нет. Но всё же, как рассказал наш местный сопровождающий Ахмед, стоит придерживаться некоторых правил. Например, не надевать чересчур откровенные купальники.
Если вы женщина — готовьтесь, что будете под пристальным вниманием мужчин. Этого у них не отнять! Если вы одна — могут подойти к вам на море, в магазине, на улице и завязать разговор. Вы получите кучу комплиментов о своей красоте. Вас пригласят выпить чаю, подвести до рынка или моря, предложат показать местные достопримечательности. «Мы очень любим женщин, не можем пройти мимо. Мы такие — и ничего не можем с собой поделать!» — улыбается один из наших провожатых.
Модная «Приора».
«Чем выше горы, тем ниже “Приора” — эта фраза знакома далеко за пределами Дагестана. И действительно, здесь процентов 70 или 80 автомобилей именно этой марки. Наш гид Магомед объяснил всё просто. Во-первых, это самая ремонтопригодная своими руками машина. В горах нет автосалонов, достать запчасти на иномарку не так просто, а “Приору” могут починить в любом ауле. Во-вторых, через две недели после того, как в неё сел, быстро ездить начинают все — у машины такая особенность, медленно ездить некомфортно, пояснил гид. А горцы любят быструю езду! И ещё они считают, что идеальная машина должна возвышаться над асфальтом на уровне среднего каблука женских туфель, а это 7−8 сантиметров.
Уважай наш край.
Но больше всего Дагестан запомнился удивительно доброжелательными и гостеприимными людьми. Никаких ссор, криков, неприятных инцидентов с туристами мы не увидели. Неуважения или пренебрежения здесь не чувствуется. «Своим гостям мы предложим лучшее. Никогда не обидим. И никто вас здесь не тронет, если вы сами никого не спровоцируете. Уважайте нас и наши традиции — и наши двери для вас открыты», — говорит местная жительница Мариям.
Интересно, что с 6−7 утра вы сможете встретить на пляжах пожилых мужчин и женщин, которые прогуливаются вдоль моря и каждый обязательно поздоровается, а некоторые ещё и заведут разговор. Расскажут, что дагестанцы трудолюбивы, любят свою землю, берегут мир, ценят семью и настоящую дружбу. И очень любят гостей!
Кстати, одним из организаторов пресс-тура выступило Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан. И туристу при возникновении любых проблем и помощи в организации отдыха нужно обращаться именно туда.