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Суббота порадует южноуральцев теплой погодой

В субботу, 25 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +19°
Источник: МК.RU Челябинск

В субботу, 25 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +18 до +23 градусов, в низинах — до +14. Ветер западной четверти 6−11 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 25 мая, у Германа, Дениса, Ивана, Петра, Семена, Федора и Филиппа.

Между прочим, 25 мая 2024 года отмечают Епифанов день. Согласно народным приметам, сегодня следует быть внимательнее при выборе одежды. Не стоит надевать черные вещи. Дело в том, что этот цвет способен притянуть неприятности.