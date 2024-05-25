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Приметы на день Епифана: что нельзя делать 25 мая 2024 года

В субботу, 25 мая, вспоминают Епифания Кипрского, известного также как Епифан Саламинский.

Источник: МК.RU Челябинск

В субботу, 25 мая, вспоминают Епифания Кипрского, известного также как Епифан Саламинский. В народном календаре день обозначен как день Епифана или Рябиновка (в честь того, что начинала цвести рябина).

Что можно делать 25 мая:

  • в доме ставили рябиновые ветки, как знак крепких чувств;
  • считалось важным носить одежду красного цвета, чтобы притянуть любовь;

Что нельзя делать 25 мая:

  • продуктовые заготовки;
  • говорить о своем походе в церковь
  • срывать кувшинки;
  • незамужним девушкам надевать черные вещи;

Народные приметы:

  • чайки на воде не сидят — ненастная погода затяжной будет;
  • соловей ночью поет — погода хорошая установится;
  • кувшинки цветут — заморозков уже не будет.