Приметы на день Епифана: что нельзя делать 25 мая 2024 года

В субботу, 25 мая, вспоминают Епифания Кипрского, известного также как Епифан Саламинский. В народном календаре день обозначен как день Епифана или Рябиновка (в честь того, что начинала цвести рябина).
Что можно делать 25 мая:
- в доме ставили рябиновые ветки, как знак крепких чувств;
- считалось важным носить одежду красного цвета, чтобы притянуть любовь;
Что нельзя делать 25 мая:
- продуктовые заготовки;
- говорить о своем походе в церковь
- срывать кувшинки;
- незамужним девушкам надевать черные вещи;
Народные приметы:
- чайки на воде не сидят — ненастная погода затяжной будет;
- соловей ночью поет — погода хорошая установится;
- кувшинки цветут — заморозков уже не будет.