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Студенты ДВФУ превратили автобус во Владивостоке в «банку селёдок»

Неудачные попытки решить проблему транспорта на остров Русский привели молодёжь к креативной форме протеста.

Источник: VL.ru

Во Владивостоке студенты ДВФУ, стремясь привлечь внимание к проблеме переполненности общественного транспорта, устроили оригинальный перформанс. В пятницу, 24 мая, они в костюмах селедок демонстрировали свои стесненные условия в пути на учебу, забившись в автобус, который олицетворял «банку».

Об этой акции сообщили Новости VL.ru. Студентам удалось сесть в автобус только со второй попытки, так как транспорт был переполнен. Реакция пассажиров варьировалась от благожелательных улыбок до выражения надежды на скорое освобождение автобуса студентами-селёдками.

Эта студенческая акция, посвящённая транспорту, не является первой. Ранее, 18 мая, студенты вместе с комсомольцами Владивостокского отделения ЛКСМ РФ провели пикеты с требованием улучшить транспортное обслуживание. Ребята стояли с плакатами у остановок возле университета, выражая свое недовольство невозможностью уехать на автобусе. Комсомольцы рассказали, что их предыдущие попытки решить вопрос через петиции и обращения в администрацию города и к президенту РФ не принесли результатов, получены были лишь формальные ответы. Теперь они планируют обратиться в прокуратуру для разбирательства по факту несоответствия заявленного и реального количества автобусов.

Проблема с транспортной доступностью кампуса ДВФУ на острове Русский существует с момента его постройки и усугубляется с каждым новым семестром. В прошлом году ситуация обострилась из-за нехватки мест в общежитиях, что вынудило студентов искать жилье в городе, увеличив количество пассажиров на популярных маршрутах.

Администрация города пыталась решить проблему, пересматривая расписание и уменьшая интервалы движения автобусов, но это не принесло улучшения. Рассматривалась идея добавления нового маршрута, однако не ранее третьего квартала года, так как в муниципальном предприятии не было свободных транспортных средств. Тем не менее, в конце недели появилась информация о том, на маршруты до острова решено поставить часть из только прибывшей во Владивостоке партии новых автобусов.