Студенты ДВФУ превратили автобус во Владивостоке в «банку селёдок»

Во Владивостоке студенты ДВФУ, стремясь привлечь внимание к проблеме переполненности общественного транспорта, устроили оригинальный перформанс. В пятницу, 24 мая, они в костюмах селедок демонстрировали свои стесненные условия в пути на учебу, забившись в автобус, который олицетворял «банку».

Об этой акции сообщили Новости VL.ru. Студентам удалось сесть в автобус только со второй попытки, так как транспорт был переполнен. Реакция пассажиров варьировалась от благожелательных улыбок до выражения надежды на скорое освобождение автобуса студентами-селёдками.

Эта студенческая акция, посвящённая транспорту, не является первой. Ранее, 18 мая, студенты вместе с комсомольцами Владивостокского отделения ЛКСМ РФ провели пикеты с требованием улучшить транспортное обслуживание. Ребята стояли с плакатами у остановок возле университета, выражая свое недовольство невозможностью уехать на автобусе. Комсомольцы рассказали, что их предыдущие попытки решить вопрос через петиции и обращения в администрацию города и к президенту РФ не принесли результатов, получены были лишь формальные ответы. Теперь они планируют обратиться в прокуратуру для разбирательства по факту несоответствия заявленного и реального количества автобусов.