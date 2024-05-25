Нашествие насекомых на Алаколе: как жуки могут повлиять на курортный сезон

«Несмотря на нашествие жуков на побережье Алаколя, курортный сезон может оставаться успешным благодаря оперативным и эффективным мерам по борьбе с насекомыми. Местные власти и представители бизнеса уже активно принимают меры по устранению проблемы, что показывает их готовность обеспечить комфорт и безопасность отдыхающих. Туристы могут быть уверены, что их отдых будет максимально приятным. Кроме того, такие ситуации часто сплачивают сообщества и привлекают внимание к региону, что может даже способствовать росту интереса к Алаколю в будущем», — сказал менеджер турфирмы Александар Юрченко.