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Нашествие насекомых на Алаколе: как жуки могут повлиять на курортный сезон

Жители района Маканчи области Абай бьют тревогу: пастбища и побережье знаменитого озера Алаколь усыпаны насекомыми. На нашествие жуков жалуются и жители сел Жарбулак и Карабулак. Корреспондент Tengri Travel постаралась узнать, насколько сильно насекомые испортят отдых посетителям популярного курорта.

Источник: Reuters

Влияние на курортный сезон

Нашествие жуков вызывает серьезные опасения у туристов и владельцев курортных объектов. Казахстанцы беспокоятся, что условия для отдыха будут неблагоприятными. Некоторые задумались о том, чтобы изменить свои планы и выбрать другие места для летнего отпуска.

Однако владельцы турфирм уверяют, что беспокоиться не о чем и не нужно поддаваться панике. Вопрос с насекомыми уже решается, и в скором времени можно будет смело бронировать номера в отелях Алаколя.

«Несмотря на нашествие жуков на побережье Алаколя, курортный сезон может оставаться успешным благодаря оперативным и эффективным мерам по борьбе с насекомыми. Местные власти и представители бизнеса уже активно принимают меры по устранению проблемы, что показывает их готовность обеспечить комфорт и безопасность отдыхающих. Туристы могут быть уверены, что их отдых будет максимально приятным. Кроме того, такие ситуации часто сплачивают сообщества и привлекают внимание к региону, что может даже способствовать росту интереса к Алаколю в будущем», — сказал менеджер турфирмы Александар Юрченко.

Что говорят в акимате

Местные власти и службы санитарного контроля принимают срочные меры для борьбы с нашествием жуков: обрабатывают территории инсектицидами и другими средствами для уменьшения численности насекомых.

«Сотрудники акимата и санитарной службы уже прибыли на место и провели дезинсекцию, в течение нескольких дней была проведена дезинфекция 35 километров. Сейчас побережье чистое, нет никакой угрозы для отдыхающих».

заверили в пресс-службе акимата области Абай.
туризм и отдых
экология