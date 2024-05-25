Заморозки и снегопады ожидаются в субботу в ряде областей Казахстана

«Циклон, и связанные с ним холодные атмосферные фронты будут определять погоду на большей части РК, пройдут осадки, на севере, в центре, в горных районах юго-востока- сильные осадки (дождь, снег), на юге — сильные дожди, на северо-востоке, востоке, в центре республики ожидается выпадение града. Лишь на западе страны будет ясная, теплая погода. По республике ожидается порывистый ветер, на севере, в центре в ночные часы — туман», — говорится в сообщении.
Ночью в Костанайской области, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-востоке Актюбинской, на северо-западе Акмолинской, на севере области Ұлытау, на севере на поверхности почвы Западно-Казахстанской областей ожидаются заморозки −1−6.
«На юге Костанайской, на западе, в центре Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, в центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность. На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области, на востоке области Жетісу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, ночью осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь, временами сильный дождь. Шквал. Ветер северо-восточный 9−14, порывы 15−20, временами 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3, днем +6+8.
В Алматы переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16, днем +20+22.
В Шымкенте переменная облачность, днем дождь, временами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, утром и днем временами 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16, днем +26+28.
В Акмолинской области дождь, ночью возможен небольшой снег. Днем +6+11, ночью 0+5.
В Алматинской области дождь. Днем +20+25, ночью +12+17.
В области Жетысу на востоке и в центре в горах гроза. Днем +21+26, ночью +12+17.
В Туркестанской области в горах дожди. Днем +26+31, ночью +14+19.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +18+23, ночью +1+6.
В Атырауской области тоже без осадков. Днем +17+22, ночью +5+10.
В Мангистауской области осадков тоже не ожидается. Днем +20+25, ночью +8+13.
В Актюбинской области без осадков. Днем +15+20, ночью +1+6.
В Костанайской области дождь, ночью возможен небольшой снег. Днем +7+12, ночью заморозки −1−6.
В Северо-Казахстанской области на юге и востоке дождь со снегом, ночью временами сильный снегопад. Днем +7+12, ночью 0+5.
В Павлодарской области дождь. Днем +9+14, ночью +3+8.
В Карагандинской области дождь. Днем +13+18, ночью +5+10.
В области Улытау дождь, ночью возможен небольшой снег. Днем +8+13, ночью +3+8.
В Восточно-Казахстанской области местами дождь. Днем +22+27, ночью +11+16.
В области Абай тоже местами дождь. Днем +22+27, ночью +12+17.
В Кызылординской области ночью на севере и в центре гроза. Днем +13+18, ночью +5+10.
В Жамбылской области в горах дождь, местами сильный. Днем +22+27, ночью +12+17.
«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания уровней воды. А также в связи с поступлением воды с территории РФ и КНР на реках Урал и Кара Ертис продолжается повышение уровня воды», — предупредили синоптики.