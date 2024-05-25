Заморозки и снегопады ожидаются в субботу в ряде областей Казахстана

«Циклон, и связанные с ним холодные атмосферные фронты будут определять погоду на большей части РК, пройдут осадки, на севере, в центре, в горных районах юго-востока- сильные осадки (дождь, снег), на юге — сильные дожди, на северо-востоке, востоке, в центре республики ожидается выпадение града. Лишь на западе страны будет ясная, теплая погода. По республике ожидается порывистый ветер, на севере, в центре в ночные часы — туман», — говорится в сообщении.