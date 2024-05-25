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Как предотвратить лесной пожар, напомнили в МЧС РК

Пресс-служба МЧС РК напомнила гражданам об опасности горючих предметов в лесной местности и поделилась правилами безопасности для предотвращения возгораний, передает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Для предотвращения пожаров при посещении лесов следует:

— Не выбрасывать в лесу горящие спички, окурки или тлеющие материалы, которые могут вызвать возгорание.

— Избегать разводить костры или разжигать мангал в густых зарослях и хвойном молодняке, так как это может спровоцировать быстрое распространение огня.

— Не оставлять стеклянные предметы, которые при солнечной погоде могут стать причиной возгорания сухой растительности.

— Не производить выжигание сухой травы, чтобы избежать мгновенного распространения огня на лес.

В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить по номерам 101 и 112.

пожары
МЧС