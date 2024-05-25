Как предотвратить лесной пожар, напомнили в МЧС РК

Для предотвращения пожаров при посещении лесов следует:
— Не выбрасывать в лесу горящие спички, окурки или тлеющие материалы, которые могут вызвать возгорание.
— Избегать разводить костры или разжигать мангал в густых зарослях и хвойном молодняке, так как это может спровоцировать быстрое распространение огня.
— Не оставлять стеклянные предметы, которые при солнечной погоде могут стать причиной возгорания сухой растительности.
— Не производить выжигание сухой травы, чтобы избежать мгновенного распространения огня на лес.
В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить по номерам 101 и 112.