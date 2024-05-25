Аналитика: Интерес челябинцев к традиционным звонкам снижается, активность в интернете растет

Все чаще россияне предпочитают использовать мессенджеры и для голосовых вызовов. За год количество потраченных минут на традиционные мобильные звонки снизилось на 14%. Кроме того, аналитики пришли к выводу, что женская аудитория в среднем тратит на телефонные разговоры на 27% больше минут, чем мужская. В то же время мужчины в целом активнее женщин пользуются безлимитными подключениями (63% против 37%).