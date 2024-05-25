Аналитика: Интерес челябинцев к традиционным звонкам снижается, активность в интернете растет

В то время как интерес к традиционным звонкам снижается, активность южноуральцев в интернете растет: любимым онлайн-сервисом жителей региона стал Telegram — именно на этот мессенджер в 2024 году абоненты чаще всего подключают безлимитный интернет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом свидетельствует аналитика Yota. Вместе с тем, как отмечают эксперты, значительная часть пользователей старше 50 лет все еще отдает предпочтение WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, деятельность компании запрещена в России как экстремистская). В то же время на привычные звонки абоненты стали тратить на 12% меньше минут, чем в прошлом году.
«В первом квартале 2024 года пользователи Yota в Челябинской области чаще всего подключали безлимитный доступ к Telegram. Вторым по популярности оказался видеосервис YouTube. На третьем месте соцсеть VK, которая была лидером за аналогичный период 2023 года. Замыкают топ-5 WhatsApp* и вновь набирающий популярность TikTok», — говорится в комментарии.
При этом если молодая аудитория (абоненты 14−27 лет) предпочитает общаться в основном в Telegram, то у пользователей 50+ рейтинг любимых сервисов возглавляет WhatsApp*. По данным Yota, абоненты также стали в 10 раз реже подключать себе безлимитные SMS, предпочитая вместо этого неограниченный интернет на популярные сервисы: за год спрос на опцию «Максимум безлимита» вырос на 40%.
В целом по России почти половина пользователей (48%) подключают безлимитный интернет более чем на одну опцию, особенно высокий этот показатель у зумеров — 60%. Наиболее востребованными приложениями у мужской части аудитории оказались картографические сервисы и навигаторы (доля пользователей-мужчин — 73%), сервисы VPN (72%), Twitch (68%), а также мессенджер IMO и «Одноклассники» (по 67%). Женская аудитория предпочитает безлимитный интернет на детские обучающие сервисы (доля пользователей-женщин — 55%), маркетплейсы (50%) и на онлайн-кинотеатры (49%).
Все чаще россияне предпочитают использовать мессенджеры и для голосовых вызовов. За год количество потраченных минут на традиционные мобильные звонки снизилось на 14%. Кроме того, аналитики пришли к выводу, что женская аудитория в среднем тратит на телефонные разговоры на 27% больше минут, чем мужская. В то же время мужчины в целом активнее женщин пользуются безлимитными подключениями (63% против 37%).
Как отмечают аналитики МегаФона, наибольшей популярностью среди мессенджеров у южноуральцев пользуется Telegram. С начала года трафик вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Также почти на треть увеличился интерес к WhatsApp*. В топ-5 популярных онлайн-сервисов у челябинцев входят соцсеть VK, видеохостинг Youtube и TikTok.
* WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, деятельность компании запрещена в России как экстремистская).