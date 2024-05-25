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Продумали план спасения: в Башкирии школьников наградили за добрый поступок

Продумали план спасения: в Башкирии школьников наградили за добрый поступок.

Источник: Башинформ

В деревне Рысаева Учалинского района четверо друзей совершили добрый поступок. Арсен Бакиев, Дим Хабибуллин, Радмир и Тагир Хисматуллины 31 января этого года заметили, что в трубу школьных ворот упала редкая краснокнижная сова — Уральскую неясыть. Ребята решили не оставлять пернатого в беде, продумали план спасения пернатого и смогли достать птицу из «плена». На прошедшей школьной линейке в честь Последнего звонка председатель госкомитета по ЧС Кирилл Первов наградил школьников.

«Наградил ребят благодарственным письмом государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям и вручил полезные подарки. После окончания учебы мы будем рады видеть юных спасателей в наших рядах!», — написал в своих соцсетях Кирилл Первов.