Продумали план спасения: в Башкирии школьников наградили за добрый поступок.

В деревне Рысаева Учалинского района четверо друзей совершили добрый поступок. Арсен Бакиев, Дим Хабибуллин, Радмир и Тагир Хисматуллины 31 января этого года заметили, что в трубу школьных ворот упала редкая краснокнижная сова — Уральскую неясыть. Ребята решили не оставлять пернатого в беде, продумали план спасения пернатого и смогли достать птицу из «плена». На прошедшей школьной линейке в честь Последнего звонка председатель госкомитета по ЧС Кирилл Первов наградил школьников.