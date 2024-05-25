Топ-5 новостей в Молдове на 25 мая

1. Посадить за измену Родине смогут любого гражданина Молдовы, но и власти после своего правления вполне могут оказаться за высоким забором: Кто попадает под статью уголовного кодекса, если ПАС примет поправки к закону.
2. Жара немного спадет перед резким похолоданием и дождями: Погода в Молдове мается в мае и нас испытывает на прочность.
3. На волосок от беды: Президент Майя Санду посетила крышу цирка Кишинева, единственная была без каски — «Это грубый прокол службы охраны!» — мнение эксперта.
4. Посол Молдовы в Румынии Виктор Кирилэ опозорился на весь мир: Устроил выставку истории «бессарабских детей» в Гулаге, где на фото — мусульманские дети, украинская девочка и даже слесарь.
5. Молдавской власти здоровая страна не нужна: «Речан уже открыто подкупает прессу, а кого не может купить, тех уничтожает».