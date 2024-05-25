Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 новостей в Молдове на 25 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 25 мая 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

1. Посадить за измену Родине смогут любого гражданина Молдовы, но и власти после своего правления вполне могут оказаться за высоким забором: Кто попадает под статью уголовного кодекса, если ПАС примет поправки к закону.

2. Жара немного спадет перед резким похолоданием и дождями: Погода в Молдове мается в мае и нас испытывает на прочность.

3. На волосок от беды: Президент Майя Санду посетила крышу цирка Кишинева, единственная была без каски — «Это грубый прокол службы охраны!» — мнение эксперта.

4. Посол Молдовы в Румынии Виктор Кирилэ опозорился на весь мир: Устроил выставку истории «бессарабских детей» в Гулаге, где на фото — мусульманские дети, украинская девочка и даже слесарь.

5. Молдавской власти здоровая страна не нужна: «Речан уже открыто подкупает прессу, а кого не может купить, тех уничтожает».