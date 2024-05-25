Теннис и балет: стали известны имена красноярцев в рейтинге Forbes «30 до 30»

Сразу две представительницы Красноярского края стали победителями рейтинга Forbes «30 до 30». Это 26-летняя балерина Елена Свинко и 17-летняя теннисистка Мира Андреева.
Балет и теннис продолжают прославлять Красноярский край. На этот раз в рейтинге Forbes «30 до 30». 26-летняя балерина Елена Свинко и 17-летняя теннисистка Мира Андерева стали его победительницами.
Елена Свинко
Родилась в Красноярске, где закончила в 2016 году хореографический колледж и устроилась в театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. За шесть лет она из артистки кордебалета выросла до ведущей балерины. В 2022 году переехала в Санкт-Петербург и устроилась в Михайловский театр. Уже через год она стала первой солисткой Мариинского театра.
В 2003 году Елена получила «Золотую маску» в номинации «Лучшая женская роль в балетной постановке». Примечательно, что это была роль в спектакле Красноярского театра оперы и балета «Катарина или дочь разбойника».
Мира Андреева
Родилась в Красноярске. Но позже семья переехала в Сочи, а затем и вовсе в Канны. Однако теннисный удар ей поставила тренер Марина Павлова на берегах Енисея. За что Мира продолжает ее благодарить.
В апреле 2023 года девушка стремительно ворвалась во взрослый мировой теннис. А уже в мае 2023 года она вошла в топ-50 лучших теннисисток мира. А в феврале этого года она поднялась на 33-ю строку мирового рейтинга.