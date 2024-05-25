Теннис и балет: стали известны имена красноярцев в рейтинге Forbes «30 до 30»

Родилась в Красноярске, где закончила в 2016 году хореографический колледж и устроилась в театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. За шесть лет она из артистки кордебалета выросла до ведущей балерины. В 2022 году переехала в Санкт-Петербург и устроилась в Михайловский театр. Уже через год она стала первой солисткой Мариинского театра.