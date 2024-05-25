«Ысыах» празднуют в Хабаровске

На сценической площадке стадиона имени В. И. Ленина развернулась традиционный якутский национальный праздник «Ысыах», сообщает AmurMedia.
Обряд поклонения священному огню начался в полдень. Он был проведен с целью установления и укрепления связи с силами природы и вселенной. Особое внимание было уделено фольклорным ансамблям и солистам, которые исполнили традиционные песни для всех гостей праздника. Национальные танцы позволили гостям окунуться в мир древних якутских легенд и обычаев.
Мероприятие с нетерпением ожидалось любителями национальной кухни, так как у всех была возможность попробовать национальную якутскую кухню. Но для тех, кто не интересовался национальной гастрономией, была предложена солдатская каша, за которой хабаровчане стояли в очереди задолго до того, как ее стали раздавать. Девушки в национальных якутских костюмах угощали всех желающих различными национальными яствами, такими как саламат, сырыта и кумыс.
Позже гости могли посмотреть такие национальные развлечения, как хапсагай (якутская борьба) и масс-рестлинг, которые заинтересовали как участников, так и зрителей.
— Мы стремимся, чтобы праздник стал доступным для всех желающих. Поэтому вход на мероприятие абсолютно свободный и бесплатный. Такое решение позволяет каждому, кто желает познакомиться с культурой и традициями народа саха, посетить «Ысыах», — отметили организаторы мероприятия.
— Мы ходим каждый год на подобные мероприятия, очень хорошо, что они проходят в Хабаровске. Тем более, что сегодня погода располагает для отдыха на открытом воздухе. Тут у всех такие красивые костюмы. Вот сейчас пойдем смотреть украшения и думаю, на нас хватит солдатской каши, — рассказала свои впечатления жительница Хабаровска Мария.
«Ысыах» является крупнейшим якутским национальным праздником в Российской Федерации. В современном виде он символизирует единство и дружбу между поколениями, культурами, нациями, проживающими в России.