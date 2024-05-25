«Ысыах» празднуют в Хабаровске

— Мы ходим каждый год на подобные мероприятия, очень хорошо, что они проходят в Хабаровске. Тем более, что сегодня погода располагает для отдыха на открытом воздухе. Тут у всех такие красивые костюмы. Вот сейчас пойдем смотреть украшения и думаю, на нас хватит солдатской каши, — рассказала свои впечатления жительница Хабаровска Мария.