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Последние звонки прозвенят сегодня в школах

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Последние звонки в школах и гимназиях Беларуси прозвенят в субботу, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Учебный год официально будет завершен для 9-х и 11-х классов, выпускникам которых придется еще сдавать экзамены.

Остальные продолжат учиться до 31 мая.

Девятиклассники сдадут четыре экзамена за базовую школу: изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольную работу по математике и устное испытание по истории Беларуси. Экзамены пройдут с 1 по 10 июня.

Одиннадцатиклассников ждут два централизованных экзамена: сдача любого предмета на выбор (27 мая), а также тест по русскому или белорусскому языку (30 июня).

Напомним, что ЦЭ является не только выпускным школьным испытанием, но и вступительным в высшие учебные заведения. Также для поступления в вузы абитуриентам нужно сдать еще одно ЦТ.

Выпускные вечера в школах и вручение аттестатов состоятся 14 июня. В этом году 11 классы оканчивают более 55 тысяч учеников, 9 классы — свыше 108 тысяч.

образование