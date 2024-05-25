Последние звонки прозвенят сегодня в школах

Учебный год официально будет завершен для 9-х и 11-х классов, выпускникам которых придется еще сдавать экзамены.
Остальные продолжат учиться до 31 мая.
Девятиклассники сдадут четыре экзамена за базовую школу: изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольную работу по математике и устное испытание по истории Беларуси. Экзамены пройдут с 1 по 10 июня.
Одиннадцатиклассников ждут два централизованных экзамена: сдача любого предмета на выбор (27 мая), а также тест по русскому или белорусскому языку (30 июня).
Напомним, что ЦЭ является не только выпускным школьным испытанием, но и вступительным в высшие учебные заведения. Также для поступления в вузы абитуриентам нужно сдать еще одно ЦТ.
Выпускные вечера в школах и вручение аттестатов состоятся 14 июня. В этом году 11 классы оканчивают более 55 тысяч учеников, 9 классы — свыше 108 тысяч.