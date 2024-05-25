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О спорт, ты — перекрытые дороги. Где в Петербурге будет не проехать в выходные

Фестиваль мороженого и спортивные мероприятия перекроют дороги в Петербурге.

В выходные, 25 и 26 мая, в Петербурге пройдут сразу несколько спортивных и не только мероприятий. И на время их проведения в городе будут перекрывать дороги для автомобильного транспорта. Часть ограничений уже действует в центре.

Центр

С 24 по 27 мая в Петербурге проходит ежегодный Фестиваль мороженого на площади Островского. До 22 часов 27 мая на площади Островского и улице Зодчего России закрыто движение транспорта. На этот же срок там и в переулке Крылова запрещено парковаться.

ЗСД

В субботу, 25 мая, состоится шестой ежегодный международный «ЗСД Фонтанка Фест». Рекордные 15 тысяч велосипедистов будут покорять Западный скоростной диаметр. С полуночи 24 мая до 23:59 25 мая в связи с фестивалем сужена проезжая часть Богатырского проспекта у дома 42, а с 16:00 до 23:59 25 мая будет перекрыт проезд по набережной Екатерингофки в районе Шотландской улицы, сообщает городской комитет по транспорту.

Ограничения введут и на самом ЗСД:

  • с 16:00 25 мая до окончания мероприятия, которое планируется в 1:00 26 мая, закроют участок ЗСД от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки в южном направлении (при движении от трассы «Скандинавия» с ЗСД можно будет съехать на КАД (Север), Шуваловский и Богатырский проспекты);
  • с 16:00 25 мая до окончания мероприятия закроют заезды на ЗСД с Богатырского проспекта, с набережной Макарова и проспекта Крузенштерна в южном направлении;
  • с 18:00 25 мая до 0:00 26 мая зароют съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении с юга на север (ближайший съезд — на набережную Макарова).

Песочный

В поселке Песочный 25 мая состоятся соревнования по велоспорту. В связи с этим с 12:00 до 15:00 будет перекрыто движение транспорта:

  • на улице Новостроек от Краснофлотской улицы до дома 69;
  • на Краснофлотской улице от Центральной улицы до улицы Новостроек;
  • на Центральной улице от Краснофлотской улицы до дома 77;
  • в проезде без названия от Центральной до Садовой улицы;
  • в переулке без названия № 1 от Садовой улицы до улицы Новостроек.

А с 00:00 до 15:00 на этих же участках будет действовать запрет на остановку транспорта.

Крестовский остров

В воскресенье, 26 мая, пройдет благотворительный городской забег «Бегом с дневником». С 6:00 до 16:00 для его проведения перекроют движение транспорта на Теннисной и Велосипедной аллеях.