Концепцию Большого Владивостока презентовал Олег Кожемяко в Москве на выставке ВДНХ

Проект Большого Владивостока направлен на становление столицы региона в качестве ключевого центра агломерации, развитие Артема как транспортно-логистического центра, Большого Камня как площадки для промышленного и экономического развития, а острова Русский как научного и туристического центра. Основное внимание уделяется благоустройству, программам жилищного строительства, общественному транспорту и сохранению культурного и исторического наследия.