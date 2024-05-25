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Концепцию Большого Владивостока презентовал Олег Кожемяко в Москве на выставке ВДНХ

Губернатор подчеркнул, что Владивосток является крупнейшим транспортным узлом на Дальнем Востоке.

Источник: PrimaMedia.ru

На площадке международной выставки «Россия»(12+), которая проходит на ВДНХ в Москве, губернатор Приморского края Олег Кожемяко представил амбициозный план преобразования Владивостока. Это концепция, согласно которой к 2050 году город должен стать ведущим научным, финансовым и логистическим центром в Азиатском макрорегионе.

Большой Владивосток — инновационный проект плана развития дальневосточной столицы, разработанный в рамках указа Президента России. Главная концепция включает в себя увеличение городской агломерации с объединением Владивостока, Артема и Большого Камня для обеспечения современных условий для экономического и социального развития.

Основные стратегии были представлены на заседании под названием «Дальний Восток: население, экономика, города», которое состоялось в рамках Дней Дальнего Востока и Арктики (0+), проходивших на международной выставке «Россия» на ВДНХ.

Проект Большого Владивостока направлен на становление столицы региона в качестве ключевого центра агломерации, развитие Артема как транспортно-логистического центра, Большого Камня как площадки для промышленного и экономического развития, а острова Русский как научного и туристического центра. Основное внимание уделяется благоустройству, программам жилищного строительства, общественному транспорту и сохранению культурного и исторического наследия.

«С учетом растущего к Приморью интереса инвесторов и поддержки федерального центра, уверен — Большому Владивостоку быть!» — подытожил глава Приморья.