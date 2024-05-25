Концепцию Большого Владивостока презентовал Олег Кожемяко в Москве на выставке ВДНХ

На площадке международной выставки «Россия»(12+), которая проходит на ВДНХ в Москве, губернатор Приморского края Олег Кожемяко представил амбициозный план преобразования Владивостока. Это концепция, согласно которой к 2050 году город должен стать ведущим научным, финансовым и логистическим центром в Азиатском макрорегионе.
Большой Владивосток — инновационный проект плана развития дальневосточной столицы, разработанный в рамках указа Президента России. Главная концепция включает в себя увеличение городской агломерации с объединением Владивостока, Артема и Большого Камня для обеспечения современных условий для экономического и социального развития.
Проект Большого Владивостока направлен на становление столицы региона в качестве ключевого центра агломерации, развитие Артема как транспортно-логистического центра, Большого Камня как площадки для промышленного и экономического развития, а острова Русский как научного и туристического центра. Основное внимание уделяется благоустройству, программам жилищного строительства, общественному транспорту и сохранению культурного и исторического наследия.
«С учетом растущего к Приморью интереса инвесторов и поддержки федерального центра, уверен — Большому Владивостоку быть!» — подытожил глава Приморья.