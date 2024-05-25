В Новосибирске женщина пожаловалась на банкомат, который «съел» 100 тысяч рублей

Этот случай произошел с 36-летней туроператором по имени Валентина. Сибирячка рассказала изданию «КП-Новосибирск», что недавно посетила банк, чтобы внести деньги от клиентов — 563 тысячи рублей за поездку в Турцию. Она вносила сумму по частям, и после последних 100 тысяч, банкомат их пересчитал, и они исчезли. Валентина утверждает, что деньги не были зачислены на счет.
Женщина обратилась к консультанту, который порекомендовал позвонить на горячую линию банка. Там обещали разобраться в ситуации. Валентина не дожидаясь результата, обратилась в Банк России. В ответе, полученном через несколько недель, были подробно перечислены все операции, кроме последних 100 тысяч рублей. Никаких технических проблем с банкоматом не обнаружено, излишков по результатам инкассации также не выявлено.
При проверке банкомата пропавших 100 тысяч найдено не было. Согласно записям видеокамер, точную сумму внесенных денег не удалось определить. В итоге Валентина написала заявление в полицию.
— Пусть покажут камеры! Мне так и не показали видеозаписи. В итоге мне пришлось внести 100 тысяч из своего кармана. Я эти деньги откладывала на отдых в Турции. Хотела слетать туда с детьми, но сейчас буду заново копить и откладывать, — возмущается женщина.
В случае появления дополнительных подробностей публикация будет дополнена.
Ранее «Прецедент» сообщал, что телефонные мошенники украли у новосибирцев 4 миллиона рублей. Редакция также писала о том, что Новосибирская область в 2023 году закупила БелАЗы на $33 миллиона.
Егор САФРОНОВ.