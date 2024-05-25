В Новосибирске женщина пожаловалась на банкомат, который «съел» 100 тысяч рублей

Этот случай произошел с 36-летней туроператором по имени Валентина. Сибирячка рассказала изданию «КП-Новосибирск», что недавно посетила банк, чтобы внести деньги от клиентов — 563 тысячи рублей за поездку в Турцию. Она вносила сумму по частям, и после последних 100 тысяч, банкомат их пересчитал, и они исчезли. Валентина утверждает, что деньги не были зачислены на счет.