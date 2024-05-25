В воскресенье Пермский край накроет очередной арктический циклон

В ночь на воскресенье территория Пермского края окажется под властью очередного холодного циклона. Это будет уже седьмое арктическое вторжение за этот май. И судя по прогнозу синоптиков, осадки пойдут не только в виде дождя, но и в виде снежной крупы.
— Температура воздуха опустится до +2…+4 градусов на севере края и до +10…+12 градусов на юге, — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. — Заток холодного воздуха будет сопровождаться порывами ветра скоростью до 12−14 метров в секунду.
В воскресенье в Перми температура ночью будет на отметке +10 градусов, днем — на один-два градуса прохладнее.
Пик похолодания придется на ночь понедельника, когда заморозки до 0…-2 градусов могут охватить большую часть Прикамья.