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В воскресенье Пермский край накроет очередной арктический циклон

Это будет седьмой холодный фронт за этот месяц.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье территория Пермского края окажется под властью очередного холодного циклона. Это будет уже седьмое арктическое вторжение за этот май. И судя по прогнозу синоптиков, осадки пойдут не только в виде дождя, но и в виде снежной крупы.

— Температура воздуха опустится до +2…+4 градусов на севере края и до +10…+12 градусов на юге, — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. — Заток холодного воздуха будет сопровождаться порывами ветра скоростью до 12−14 метров в секунду.

В воскресенье в Перми температура ночью будет на отметке +10 градусов, днем — на один-два градуса прохладнее.

Пик похолодания придется на ночь понедельника, когда заморозки до 0…-2 градусов могут охватить большую часть Прикамья.