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Под Омском продают участок за 16 млн рублей под коттеджный поселок

Участок расположен в живописном месте — вблизи берега Оми.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области выставили на торги земельный участок под строительство частных домов. Он расположен около берега Оми в селе Богословка Омского района. Продавцом выступает администрация Богословского сельского поселения.

Площадь земельного участка составляет 160 тыс. квадратных метров. Начальная цена — 15,6 млн рублей. Шаг аукциона — 477 тыс. рублей.

В шаговой доступности от участка расположены администрация поселения, фельдшерско-акушерский пункт, школа, дом культуры, футбольное поле, продуктовые магазины и остановка общественного транспорта, с которой можно добраться до Омска. Расстояние от участка до административной границы Омска по прямой составляет 12 км.

Ранее мы писали, что в Омске выставили на продажу участок с фундаментом от спорткомлекса за 300 тыс. рублей.

недвижимость