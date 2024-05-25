Под Омском продают участок за 16 млн рублей под коттеджный поселок

В шаговой доступности от участка расположены администрация поселения, фельдшерско-акушерский пункт, школа, дом культуры, футбольное поле, продуктовые магазины и остановка общественного транспорта, с которой можно добраться до Омска. Расстояние от участка до административной границы Омска по прямой составляет 12 км.