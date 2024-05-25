В Новосибирске юбилей улицы Богдана Хмельницкого отметят концертом

В воскресенье, 26 мая, в Калининском районе Новосибирска отметят 70-летие улицы Богдана Хмельницкого. Для гостей праздника организуют экскурсию и концерт.
Программу мероприятий опубликовала городская администрация. Празднование юбилея начнется в 13:00 и продлится до 20:00.
Жителей и гостей Калининского района приглашают на экскурсию по Богданке, лекцию краеведа Константина Голодяева, концертную программу. Также в этот день состоится торжественное открытие Арт-фестиваля. Завершится праздник большим концертом.