Комфортные автобусы из Китая выйдут на линию в Хабаровске

В прошлом году на линии вышли 15 автобусов Yutong, оборудованных электронными информационными табло, камерами, кондиционерами и другими системами. Они низкопольные, так что удобны для мам с колясками и людей с инвалидностью. Работают машины на природном газе, экологический класс — «Евро-5». Тогда один автобус стоил 12 миллионов, за все отдали 180 миллионов рублей.