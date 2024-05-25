Комфортные автобусы из Китая выйдут на линию в Хабаровске

В Хабаровске продолжают обновлять общественный транспорт. Некоторые перевозчики сами берут на себя эту нагрузку, закупая автомобили. Два предприятия закупили в кредит 40 автобусов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Комфортные газомоторные автобусы большого класса китайского производства Zhongtong закупили ИП Артамонов В. И. и ООО «Магистраль Авто ДВ». Их стоимость составила 600 миллионов рублей. Цена одной машины — 15 миллионов. Поставка ожидается во втором, третьем и четвертом кварталах текущего года.
В прошлом году на линии вышли 15 автобусов Yutong, оборудованных электронными информационными табло, камерами, кондиционерами и другими системами. Они низкопольные, так что удобны для мам с колясками и людей с инвалидностью. Работают машины на природном газе, экологический класс — «Евро-5». Тогда один автобус стоил 12 миллионов, за все отдали 180 миллионов рублей.
Также меценаты присоединились к проведению акции «Льготная транспортная карта»: они решили с 1 мая по 1 июня перевозить пенсионеров бесплатно при предъявлении паспорта или пенсионного удостоверения.