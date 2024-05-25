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Желтые, белые, лиловые: в Петербурге продлили традиционный Фестиваль тюльпанов

Петербуржцы и гости города могут полюбоваться красотой тюльпанов еще два дня — в субботу и воскресенье. Администрация Елагинова острова решила продлить праздник цветов. И здесь есть на что посмотреть — красота цветов завораживает. У клумб прогуливался корреспондент «МК в Питере».

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Напомним, в этом году Фестиваль тюльпанов посвящен юбилею великого русского поэта Александра Пушкина. В честь 225-летия «солнца русской поэзии» в парке высадили 225 тысяч луковичных. Шесть самых больших клумб назвали яркими неологизмами из произведений поэта: «благородно-независимый», «вечно-праздный», «кокетственный», «приятно-томный», «тишистый» и «широкошумный».

Добавим, в субботу и в воскресенье на поляне у Дуба (напротив фотозоны «Елагин остров») пройдут атмосферные чтения сказок Пушкина. Начало в 14.30.

флора и фауна