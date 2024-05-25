Желтые, белые, лиловые: в Петербурге продлили традиционный Фестиваль тюльпанов

Петербуржцы и гости города могут полюбоваться красотой тюльпанов еще два дня — в субботу и воскресенье. Администрация Елагинова острова решила продлить праздник цветов. И здесь есть на что посмотреть — красота цветов завораживает. У клумб прогуливался корреспондент «МК в Питере».