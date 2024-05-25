Желтые, белые, лиловые: в Петербурге продлили традиционный Фестиваль тюльпанов

Напомним, в этом году Фестиваль тюльпанов посвящен юбилею великого русского поэта Александра Пушкина. В честь 225-летия «солнца русской поэзии» в парке высадили 225 тысяч луковичных. Шесть самых больших клумб назвали яркими неологизмами из произведений поэта: «благородно-независимый», «вечно-праздный», «кокетственный», «приятно-томный», «тишистый» и «широкошумный».
Добавим, в субботу и в воскресенье на поляне у Дуба (напротив фотозоны «Елагин остров») пройдут атмосферные чтения сказок Пушкина. Начало в 14.30.