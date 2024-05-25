Синоптики рассказали, каким будет лето 2024 года в Волгограде

Близится к концу последний весенний месяц. Погода в минувшие 3 месяца в Волгограде была очень переменчивой. Так, во второй половине апреля в регионе наблюдался по-настоящему летний зной, на смену которому в мае пришли заморозки. В преддверии начала самого теплого времени года синоптики поделились метеорологическим прогнозом на лето 2024-го.