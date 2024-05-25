Синоптики рассказали, каким будет лето 2024 года в Волгограде

По словам специалистов, первый летний месяц порадует жителей областного центра обилием солнечных деньков. В начале лета температурные показатели будут колебаться на уровне отметки в +31 градус. Однако начиная со второй недели июня в Волгограде немного похолодает — в общей сложности, до +21…+26 градусов.
Июль в городе-герое на Волге будет довольно жарким, но аномального зноя не предвидится. Температурный пик придется на конец месяца, когда столбики термометров поднимутся, в среднем, до +33 градусов.
Кроме того, ожидается, что второй месяц лета станет засушливым. Синоптики прогнозируют лишь всего один дождливый день в начале июля.
Не отступит жара и в первой половине августа. Значения температур в первые две недели установятся в пределах +30…+33 градусов. Незначительное похолодание наступит уже ближе к осени.
Хорошая новость у синоптиков для любителей отдыха у водоемов. В этом году купальный сезон можно начать довольно рано. Уже в июне вода в Волге прогреется до вполне комфортных +22 градусов.