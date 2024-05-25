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Синоптики рассказали, каким будет лето 2024 года в Волгограде

Близится к концу последний весенний месяц. Погода в минувшие 3 месяца в Волгограде была очень переменчивой. Так, во второй половине апреля в регионе наблюдался по-настоящему летний зной, на смену которому в мае пришли заморозки. В преддверии начала самого теплого времени года синоптики поделились метеорологическим прогнозом на лето 2024-го.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +19°
Источник: Волгоградская правда

По словам специалистов, первый летний месяц порадует жителей областного центра обилием солнечных деньков. В начале лета температурные показатели будут колебаться на уровне отметки в +31 градус. Однако начиная со второй недели июня в Волгограде немного похолодает — в общей сложности, до +21…+26 градусов.

Июль в городе-герое на Волге будет довольно жарким, но аномального зноя не предвидится. Температурный пик придется на конец месяца, когда столбики термометров поднимутся, в среднем, до +33 градусов.

Кроме того, ожидается, что второй месяц лета станет засушливым. Синоптики прогнозируют лишь всего один дождливый день в начале июля.

Не отступит жара и в первой половине августа. Значения температур в первые две недели установятся в пределах +30…+33 градусов. Незначительное похолодание наступит уже ближе к осени.

Хорошая новость у синоптиков для любителей отдыха у водоемов. В этом году купальный сезон можно начать довольно рано. Уже в июне вода в Волге прогреется до вполне комфортных +22 градусов.