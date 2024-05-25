В муниципальных школах Владивостока в субботу прозвенел «Последний звонок»

«В 2024 году Владивосток признан Молодёжной столицей России. Потому мы нуждаемся в вас, наших будущих коллегах и работниках, которые будут прославлять Приморский край. Из года год в этой школе есть как стобалльники, так и золотые медалисты, что говорит о высоком уровне преподаваемых знаний. Я хочу, чтобы ваш жизненный путь был самым ярким и замечательным! С праздником!» — поздравил выпускников средней школы № 25 начальник управления по работе с учреждениями образования администрации Владивостока Максим Кильчевский.