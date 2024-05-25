В муниципальных школах Владивостока в субботу прозвенел «Последний звонок»

Самый светлый, одновременно грустный и весёлый праздник для выпускников 9−11 классов прошел в краевом центре. Последний звонок навсегда остается в памяти ребят. Сегодня для учеников старших классов звучали поздравления учителей, преподавателей, представителей администрации Владивостока. А сами ребята в этот день приготовили немало сюрпризов.
В сквере старейшей школы номер 28 Владивостока — майское цветение, воздушные шарики в виде сердец, нарядные белые фартуки уже вчерашних школьниц. Звучит песня, слова которой знают наизусть несколько поколений выпускников. Родители и учителя не сдерживают слез.
«Очень волнуемся, мурашки бегут, как будто мой выпускной, как будто мой последний звонок», — говорим мама выпускника 11 класса Ирина Новикова.
«Этот день — для выпускников и их родителей, а наша задача — сделать всё, чтобы праздник получился, стал запоминающимся.11 лет мы были рядом, всегда старались понимать, чего хотят, к чему стремятся наши современные дети», — делится директор школы № 28 Светлана Соколова.
«Директор — “Государь школы”, учитель русского языка — “Луч света в тёмном царстве”, биологии — “Миссия Дарвина”, преподаватель начальных классов — “Школьная мама”, — рассказывает выпускник Глеб. -Все мы, действительно, большая школьная семья. Самый запоминающийся эпизод, как я впервые пришёл в школу, в первый класс».
В каждой школе творческим подходом отличились родители, приготовив для детей свои поздравительные номера. Сколько хитов было перепеть за два дня последнего звонка! В конце праздника выпускники танцевали вальс. И в этот момент слезы радости заблестели на глазах д мужественных отцов.
«Это самый счастливый день, наконец -то они выпускаются, во взрослую жизнь, узнают много нового, столкнутся с трудностями и успешно их преодолеют. А мы стали помощники на их пути», — высказался учитель физики школы номер 11 Максим Горбов.
«В 2024 году Владивосток признан Молодёжной столицей России. Потому мы нуждаемся в вас, наших будущих коллегах и работниках, которые будут прославлять Приморский край. Из года год в этой школе есть как стобалльники, так и золотые медалисты, что говорит о высоком уровне преподаваемых знаний. Я хочу, чтобы ваш жизненный путь был самым ярким и замечательным! С праздником!» — поздравил выпускников средней школы № 25 начальник управления по работе с учреждениями образования администрации Владивостока Максим Кильчевский.
Добавим, что в этом году во Владивостоке 11-ый класс заканчивают около ребят. Всего по краю — около 6 тысяч. А кто-то будут поступать в профессиональные училища после 9го класса.