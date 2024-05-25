«Больше ста метеоров в час»: астроном рассказал, какие астрономические явления в небе ждут омичей этим летом

В октябре омичи смогут наблюдать в небе близко пролетающую комету Цзыцзиньшань. О приближении космического объекта и ближайших астрономических явлениях, которые ожидают жителей Омской области этим летом, рассказал директор омского планетария Владимир Крупко.
Так, в августе омичи смогут увидеть на ночном небе метеоритный поток Персеиды.
— С августа нас встретит знаменитый метеор-поток Персеиды. Больше ста метеоров в час. Конечно, за городом. Два основных дня — с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа, — рассказал Крупко.
— И тогда вы увидите чудесное зрелище, как с неба падают эти сгорающие частицы. Если вы поставите фотоаппарат с длинной выдержкой, то можно наснимать эти падающие звезды, — отметил астроном.
В октябре омичей ожидает самое интересное в этом году явление — комета Цзыцзиньшань, которую смогут увидеть местные жители уже 12 октября, когда она будет на минимальном расстоянии от Земли.