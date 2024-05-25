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«Больше ста метеоров в час»: астроном рассказал, какие астрономические явления в небе ждут омичей этим летом

Омичи смогут увидеть пролетающую в небе комету Цзыцзиньшань.

Источник: Комсомольская правда

В октябре омичи смогут наблюдать в небе близко пролетающую комету Цзыцзиньшань. О приближении космического объекта и ближайших астрономических явлениях, которые ожидают жителей Омской области этим летом, рассказал директор омского планетария Владимир Крупко.

Так, в августе омичи смогут увидеть на ночном небе метеоритный поток Персеиды.

— С августа нас встретит знаменитый метеор-поток Персеиды. Больше ста метеоров в час. Конечно, за городом. Два основных дня — с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа, — рассказал Крупко.

Владимир Крупко отметил, что если ночи будут ясные, то нужно находиться как минимум в 50-и километрах от города, чтобы увидеть это явление.

— И тогда вы увидите чудесное зрелище, как с неба падают эти сгорающие частицы. Если вы поставите фотоаппарат с длинной выдержкой, то можно наснимать эти падающие звезды, — отметил астроном.

В октябре омичей ожидает самое интересное в этом году явление — комета Цзыцзиньшань, которую смогут увидеть местные жители уже 12 октября, когда она будет на минимальном расстоянии от Земли.

космос