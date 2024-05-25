Стали известны новые сроки запрета на посещение лесов в Омской области

Соответствующий приказ регионального ГУЛХ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Посещать леса, расположенные на территории Исилькульского, Калачинского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Степного и Черлакского лесничеств нельзя будет до 15 июня.
На территории Большереченского, Большеуковского, Васисского, Знаменского, Крутинского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского и Усть-Ишимского лесничеств — до 20 июня.
Напомним, что до 20 июня в регионе действует особый противопожарный режим, разведение открытого огня под запретом.
Ранее мы писали, что в Омской области сотрудники МЧС используют беспилотники во время рейдов. Таким образом проверяют, соблюдаются ли требования противопожарной безопасности.
Также БПЛА спасатели используют сейчас на севере Омской области, чтобы отслеживать паводковую ситуацию.