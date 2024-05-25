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Стали известны новые сроки запрета на посещение лесов в Омской области

Запрет на посещение лесов в этом году в Омской области вновь продлён.

Источник: Moriah Wolfe/CC0

Соответствующий приказ регионального ГУЛХ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Посещать леса, расположенные на территории Исилькульского, Калачинского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Степного и Черлакского лесничеств нельзя будет до 15 июня.

На территории Большереченского, Большеуковского, Васисского, Знаменского, Крутинского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского и Усть-Ишимского лесничеств — до 20 июня.

Напомним, что до 20 июня в регионе действует особый противопожарный режим, разведение открытого огня под запретом.

Ранее мы писали, что в Омской области сотрудники МЧС используют беспилотники во время рейдов. Таким образом проверяют, соблюдаются ли требования противопожарной безопасности.

Также БПЛА спасатели используют сейчас на севере Омской области, чтобы отслеживать паводковую ситуацию.

экология