Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водители в Беларуси обязаны ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая

В Беларуси с 25 мая водители ездят с включенными днем фарами.

Источник: Комсомольская правда

С 25 мая белорусские водители обязаны ездить с включенным ближним светом фар.

Это связано со стартом в Беларуси специального комплексного мероприятия МВД «Внимание — дети!».

Когда нужно включать ближний свет регламентируют Правила дорожного движения (п. 166.9 ПДД). И в весенне-летний период езда с включенными ближними фарами для водителей в Беларуси обязательна с 25 мая по 5 июня включительно.

В светлое время суток, чтобы обозначить движущееся транспортное средство, водители должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни.

Если же с 25 мая по 5 июня водитель авто будет ехать, не включая ближний свет фар, то его привлекут к ответственности и накажут штрафом до 3 базовых величин (до 120 белорусских рублей в мае 2024-го). Повторное нарушение наказывается штрафом до 8 базовых величин (до 320 белорусских рублей в мае 2024-го).