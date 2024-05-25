Водители в Беларуси обязаны ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая

Если же с 25 мая по 5 июня водитель авто будет ехать, не включая ближний свет фар, то его привлекут к ответственности и накажут штрафом до 3 базовых величин (до 120 белорусских рублей в мае 2024-го). Повторное нарушение наказывается штрафом до 8 базовых величин (до 320 белорусских рублей в мае 2024-го).