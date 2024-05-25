Заморозки до −2 градусов придут в Новосибирскую область

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается переменчивая погода. Согласно прогнозам метеорологов, 25 мая вечером будет без осадков, а днем возможен кратковременный дождь с грозой. Температура ночью составит +6…+8 градусов, а днем поднимется до +12…+14 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3−8 м/с ночью и 5−10 м/с днем.