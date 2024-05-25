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Заморозки до −2 градусов придут в Новосибирскую область

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается переменчивая погода.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +19°
Источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается переменчивая погода. Согласно прогнозам метеорологов, 25 мая вечером будет без осадков, а днем возможен кратковременный дождь с грозой. Температура ночью составит +6…+8 градусов, а днем поднимется до +12…+14 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3−8 м/с ночью и 5−10 м/с днем.

Согласно прогнозу на воскресенье, 26 мая, ночью ожидается кратковременный дождь, а днем — без осадков. Температура воздуха составит +3…+5 градусов ночью и +16…+18 градусов днем. Ветер ночью будет северо-западный со скоростью 4−9 м/с, а днем — юго-западный 6−11 м/с.

27 мая ожидаются умеренные дожди. Ночью температура поднимется до +8…+10 градусов, а днем будет +11…+13 градусов. Ветер будет дуть юго-западный ночью со скоростью 5−10 м/с и северо-западный днем 7−12 м/с с порывами до 18 м/с.

В начале следующей недели ожидается прохладная погода из-за прихода холодной воздушной массы. Ночные температуры составят +1…+6 градусов, а дневные — +8…+13 градусов с небольшими осадками.

В понедельник на территорию области придет циклон из северного Казахстана, что приведет к повышению ночных температур. Однако из-за холодного фронта днем ожидаются дожди, ветер, грозы и град.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске днем 25 мая потеплеет до +14 градусов.