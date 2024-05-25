В Челябинске отмечают День пропавших детей

Во-первых, обращаться в полицию нужно сразу после обнаружения факта исчезновения ребенка. «Дорога каждая минута», — подчеркивает Татьяна Андреева, глава пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Если ребенок пропал в лесу, то сначала нужно обратиться на горячую линию «ЛизыАлерт». Во-вторых, не нужно самому клеить объявления о пропаже ребенка, это может только усугубить ситуацию, если несовершеннолетний находится в подавленном состоянии или конфликте с родителями. Обязательно проверьте звонки с мобильного ребенка и обратитесь к оператору связи с завялением об установлении местанахождения телефонного аппарата. Ни в коем случае нельзя оставлять свой номер телефона в интернете, чтобы избежать мошенников и троллей, глумящихся над чужой бедой.