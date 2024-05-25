В омском воздухе почти в три раза была превышена допустимая концентрация опасного газа

По данным метеорологов, в Центральном округе Омска предельно допустимая концентрация сероводорода составила 2,8, то есть была превышена почти в три раза. При этом в других округах превышений ПДК не наблюдалось, однако в целом уровень загрязнения воздуха в Омске был «повышенным».