В омском воздухе почти в три раза была превышена допустимая концентрация опасного газа

По данным метеорологов, в Центральном округе Омска предельно допустимая концентрация сероводорода составила 2,8, то есть была превышена почти в три раза. При этом в других округах превышений ПДК не наблюдалось, однако в целом уровень загрязнения воздуха в Омске был «повышенным».
Обь-Иртышское УГМС передает, что в субботу, 25 мая 2024 года, и в воскресенье, 26 мая 2024 года, уровень загрязнения воздуха прогнозируется пониженный.
Напомним, что в апреле 2024 года превышение концентрации сероводорода фиксировалось во всех округах города. Также в полтора раза была повышена концентрация сероводорода 19 мая 2024 года.
Отметим, что сероводород — газ, который опасен для человека. По данным открытых интернет-источников, он воздействует в первую очередь на нервную систему, вызывает сильные головные боли, судороги и может привести к коме.