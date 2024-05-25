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В омском воздухе почти в три раза была превышена допустимая концентрация опасного газа

Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили о загрязнении воздуха в четверг, 23 мая 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

По данным метеорологов, в Центральном округе Омска предельно допустимая концентрация сероводорода составила 2,8, то есть была превышена почти в три раза. При этом в других округах превышений ПДК не наблюдалось, однако в целом уровень загрязнения воздуха в Омске был «повышенным».

Обь-Иртышское УГМС передает, что в субботу, 25 мая 2024 года, и в воскресенье, 26 мая 2024 года, уровень загрязнения воздуха прогнозируется пониженный.

Напомним, что в апреле 2024 года превышение концентрации сероводорода фиксировалось во всех округах города. Также в полтора раза была повышена концентрация сероводорода 19 мая 2024 года.

Отметим, что сероводород — газ, который опасен для человека. По данным открытых интернет-источников, он воздействует в первую очередь на нервную систему, вызывает сильные головные боли, судороги и может привести к коме.

экология