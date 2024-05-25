Рысь поймали в школе в иркутском предместье Радищева

Сотрудников питомника на место вызвали полицейские, которых, в свою очередь, вызвали сотруднии школы. Рысь сидела на дереве и с интересом осматривала окрестности. Специалисты «К-9» решили сначала усыпить дикую кошку, потом ловить и вывозить. В рысь выстрелили из духовой трубки дротиком о снотворным, но она не уснула сразу, а спрыгнула с дерева и отправилась гулять.