В субботу на Кубани продолжит бушевать ветер

В отдельных районах региона порывы достигнут 30 метров в секунду, а на Черноморском побережью — 35 метров в секунду, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.
Днём 25 мая в крае ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит 20−25 градусов тепла. На Черноморском побережье также возможны осадки, столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов.
В Краснодаре в субботу переменно облачно и ветрено, скорость порывов достигнет 18−23 метров в секунду. Воздух прогреется до 22−24 градусов тепла.
Напомним, в кубанской столице последствия сильного ветра устраняют спасатели. Вчера специалисты убрали поваленные деревья по 15 адресам.