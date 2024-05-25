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В субботу на Кубани продолжит бушевать ветер

В субботу, 25 мая, на Кубани продолжит бушевать ветер.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +19°

В отдельных районах региона порывы достигнут 30 метров в секунду, а на Черноморском побережью — 35 метров в секунду, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.

Днём 25 мая в крае ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит 20−25 градусов тепла. На Черноморском побережье также возможны осадки, столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов.

В Краснодаре в субботу переменно облачно и ветрено, скорость порывов достигнет 18−23 метров в секунду. Воздух прогреется до 22−24 градусов тепла.

Напомним, в кубанской столице последствия сильного ветра устраняют спасатели. Вчера специалисты убрали поваленные деревья по 15 адресам.