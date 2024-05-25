Движение транспорта на улице Грязнова ограничат в Иркутске

Автомобилисты Иркутска не смогут проехать по улице Грязнова с 09:00 10 июня до 20:00 12 июня. Движение транспорта ограничат в связи с работами по археологической разведке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.
— Проезжая часть будет закрыта в районе дома № 40 в сторону улицы Коммунаров, — уточняют в администрации Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала о перекрытии движения на улице Сеченого с 29 мая, а также об ограничении проезда по Набережной Иркута из-за проведения плановых работ.