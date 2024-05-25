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Токаев выразил соболезнования родным и близким академика Торегельды Шарманова

25 мая 2024 года Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, президента Казахской академии питания, Қазақстанның Еңбек Ері Торегельды Шарманова, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Торегельды Шарманович, посвятивший всю свою жизнь здоровью нации, был уникальной личностью. Он отдал все свои силы развитию отечественной медицины, был у истоков многих полезных и добрых начинаний. Благодаря его деятельности в Казахстане были значительно расширены горизонты науки о питании, было налажено сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и другими международными структурами. Он сформировал новую научную школу и воспитал целую плеяду учеников. Светлый образ Торегельды Шармановича навсегда останется в памяти нашего народа».

говорится в телеграмме, опубликованной Акордой.

Легенда казахстанского здравоохранения, гордость казахстанской медицины, академик Торегельды Шарманов умер на 94-м году жизни.