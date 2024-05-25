Автоинспекторы проводят масштабные рейды в Екатеринбурге

Они продлятся до вечера 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.
Кроме этого, на особом контроле будет выявление водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам, и пешеходов, не соблюдающих правила поведения на проезжей части.
Как сообщалось ранее, в Свердловской области автоинспекторы провели рейды возле школ и детских садов. Они останавливали транспорт, в котором перевозят детей, проверяли наличие детских удерживающих устройств, правильность их крепления и применение ремней безопасности.