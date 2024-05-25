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Автоинспекторы проводят масштабные рейды в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с субботы, 25 мая, проходят масштабные рейды по профилактике грубых нарушений ПДД и выявлению пьяных водителей.

Они продлятся до вечера 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Кроме этого, на особом контроле будет выявление водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам, и пешеходов, не соблюдающих правила поведения на проезжей части.

Как сообщалось ранее, в Свердловской области автоинспекторы провели рейды возле школ и детских садов. Они останавливали транспорт, в котором перевозят детей, проверяли наличие детских удерживающих устройств, правильность их крепления и применение ремней безопасности.

ГИБДД