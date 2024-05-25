Как записаться: в Челябинске дают бесплатные уроки по сапбордингу

В Челябинске муниципальная организация «Спортивный город» решила проводить бесплатные тренировки по сапбордингу. Они будут проходить вечером каждую среду и воскресенье на Шершневском водохранилище.
Первой занятие пройдет уже в это воскресенье, 26 мая. Его проведут тренеры спортшколы по гребле на байдарках и каноэ на собственной базе по улице Лыжных батальонов, 7. Но есть и ограничения — обучение только для совершеннолетних и по записи.
Сама тренировка бесплатная, но придется заплатить за аренду сапборда, если нет своего. Стоимость аренды — 300 рублей за тренировку. Запись открыта на странице Вконтакте «Спортивного города».