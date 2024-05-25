Как записаться: в Челябинске дают бесплатные уроки по сапбордингу

Первой занятие пройдет уже в это воскресенье, 26 мая. Его проведут тренеры спортшколы по гребле на байдарках и каноэ на собственной базе по улице Лыжных батальонов, 7. Но есть и ограничения — обучение только для совершеннолетних и по записи.