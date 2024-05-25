Сильный ветер и тепло: синоптики рассказали волгоградцам о погоде на выходных

Сильный северо-восточный ветер и солнечная погода ожидаются в Волгоградской области в эти выходные. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, 25 и 26 мая температура будет варьироваться от +20 до +28 градусов.
— Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 5−10 м/с, днем 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с, — уточнили в ЦГМС.
Сегодня на территории региона после ночного холода воздух прогреется до +20…+25 градусов. В воскресенье ночью +8…+13 градусов (местами до +3), днем +23…+28 градусов.