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Сильный ветер и тепло: синоптики рассказали волгоградцам о погоде на выходных

В Волгоградской области на выходных потеплеет до 28 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +19°
Источник: Агентство «Москва»

Сильный северо-восточный ветер и солнечная погода ожидаются в Волгоградской области в эти выходные. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, 25 и 26 мая температура будет варьироваться от +20 до +28 градусов.

— Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 5−10 м/с, днем 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с, — уточнили в ЦГМС.

Сегодня на территории региона после ночного холода воздух прогреется до +20…+25 градусов. В воскресенье ночью +8…+13 градусов (местами до +3), днем +23…+28 градусов.