Сильный ветер и тепло: синоптики рассказали волгоградцам о погоде на выходных

Сильный северо-восточный ветер и солнечная погода ожидаются в Волгоградской области в эти выходные. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, 25 и 26 мая температура будет варьироваться от +20 до +28 градусов.