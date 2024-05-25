Неполные гранты и отмена отработки. Как с нового учебного года в Узбекистане изменится система приема в вузы

Как будет формироваться госзаказ по подготовке кадров.
Начиная с 2024/2025 учебного года отменяется практика распределения параметров государственного заказа в разрезе государственных высших учреждений. Вместо этого внедряется порядок их утверждения по направлениям образования бакалавриата и специальностей магистратуры в очной форме обучения, за исключением высших военных и военизированных образовательных учреждений.
В распределении квот по государственному заказу приоритет будет отдаваться таким областям знаний, как инженерия, медицина, точные и естественные науки.
Вузам, которые осуществляют прием студентов в соответствии с порядком и условиями, установленными для государственных высших образовательных учреждений, будет разрешено участвовать в распределении государственного заказа.
При этом средства, выделяемые на одного студента по соответствующему направлению образования бакалавриата, финансируются в объеме, не превышающем среднего размера расходов, приходящегося на одного студента в государственных высших образовательных учреждениях, которым предоставлена финансовая самостоятельность.
Как будут распределяться гранты.
Своим указом президент также одобрил предложение о выделении начиная с 2024/2025 учебного года государственного гранта студентам в форме социально-стимулирующего и образовательного грантов.
Социально-стимулирующий грант будет выделяться студентам, принятым на учебу на основе государственного гранта по установленной законодательством льготе и в рамках целевого приема, а также обладателям отраслевых и профильных грантов, грантов государственных органов и организаций.
Образовательный грант будет выделяться на один учебный год студентам бакалавриата и магистратуры начиная с 2024/2025 учебного года, принятым на учебу в вуз в рамках параметров государственного заказа.
При этом он выделяется студентам на первом курсе, набравшим высокие баллы на вступительных экзаменах в соответствии с квотой государственного заказа, выделенной вузом. На втором и последующих курсах перераспределяется в дифференцированном порядке среди студентов, достигших высоких академических рейтинговых показателей и проявивших общественную активность.
Образовательный грант будет финансироваться в дифференцированном порядке, а стипендия будет выплачиваться только студентам, выигравшим полный образовательный грант.
Социально-стимулирующий грант будет предоставляться студентам на период их учебы в полном объеме.
Кроме того, указом отменяется обязательство «отработки» гранта после окончания учебы студентам.
По каким критериям будут отбирать.
С нового учебного года при приеме в магистратуру и на получение послевузовского образования национальные или международные сертификаты, определяющие уровень знания иностранного языка, будет требоваться по следующим уровням:
по направлениям иностранных языков — не ниже уровня С1;
по сферам образования гуманитарные, биологические и смежные науки, математика и статистика, бизнес и управление, право, сервис, общественные и поведенческие науки, журналистика и информация, информационно-коммуникационные технологии — не ниже уровня В2;
по другим сферам образования и специальностям (специализациям) культуры и спорта — не ниже уровня В1.
Вступительные экзамены в государственные высшие и профессиональные образовательные учреждения (за исключением профессиональной школы) будут проводиться одновременно по принципу «в начале тест, затем выбор».
При этом абитуриенты по своему выбору, исходя из баллов, набранных по результатам тестовых испытаний, участвуют в конкурсе на поступление на учебу сначала в бакалавриате, затем в профессиональные образовательные учреждения.
Процесс приема в бакалавриат государственных высших образовательных учреждений будет осуществляться в два этапа.
На первом этапе абитуриенты ежегодно с 5 июня по 25 июня (включительно) будут проходить регистрацию для сдачи тестовых испытаний. Вступительные экзамены будут проводиться в июле -августе.
На втором этапе абитуриенты после полного завершения тестовых испытаний в течение 15 дней выбирают вуз, направление образования бакалавриата и форму образования.
Начиная с 2025/2026 учебного года прием на направления образования, в которых иностранный язык в блоке предметов определен в качестве первого предмета, будет осуществляться на основе национального или международного сертификата, определяющих уровень знания иностранного языка.