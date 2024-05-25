Неполные гранты и отмена отработки. Как с нового учебного года в Узбекистане изменится система приема в вузы

При этом он выделяется студентам на первом курсе, набравшим высокие баллы на вступительных экзаменах в соответствии с квотой государственного заказа, выделенной вузом. На втором и последующих курсах перераспределяется в дифференцированном порядке среди студентов, достигших высоких академических рейтинговых показателей и проявивших общественную активность.