25 мая выпускники Волгоградской области прощаются со школой

Сегодня, 25 мая, в школах Волгоградской области для 35 тысяч выпускников прозвенел последний звонок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, на торжественных линейках присутствовали 9 тысяч одиннадцатиклассников и 26,5 тысячи девятиклассников, а также родители. В этом году особое внимание уделили безопасности.
Впереди у выпускников — итоговая аттестация. У девятиклассников она началась с 21 мая и продлится до 2 июля. ЕГЭ выпускники 11 классов сдают с 23 мая по 5 июля.
— За это время под руководством губернатора было открыто 11 новых школ, и мы ждем ещё новые школы. Планы региона масштабные: поставлена задача строить новые учреждения, капитально ремонтировать действующие, — отметила замгубернатора Зина Мержоева, которая приехала в школу № 123.
Добавим, что в рамках нацпроекта «Образование» в этом году капремонт пройдет в 60 школах.