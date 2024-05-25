25 мая выпускники Волгоградской области прощаются со школой

Сегодня, 25 мая, в школах Волгоградской области для 35 тысяч выпускников прозвенел последний звонок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, на торжественных линейках присутствовали 9 тысяч одиннадцатиклассников и 26,5 тысячи девятиклассников, а также родители. В этом году особое внимание уделили безопасности.