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Кемеровские следователи рассказали, что делать, если пропал ребёнок

25 мая мир отмечает Международный день пропавших детей.

25 мая отмечается Международный день пропавших детей. В этот день в СУ СКР по Кузбассу рассказали, что нужно делать, если пропал ребёнок, чтобы найти его целым и невредимым как можно быстрее. С началом летнего сезона в правоохранительные органы Кемеровской области всё чаще поступают заявления о пропаже детей. Если ваш ребёнок исчез — действуйте незамедлительно, отмечают в ведомстве. Каждая минута может быть решающей, и первые двое суток — самые важные для поиска. В СУ СКР по Кузбассу ведётся активная работа по розыску пропавших детей. Это одно из приоритетных направлений работы как для следственного комитета в целом, так и для его криминалистического подразделения. С начала 2024 года в региональное следственное управление поступило 65 сообщений о пропаже несовершеннолетних. Все дети были успешно найдены и возвращены родителям или в социальные учреждения.