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Где в Воронеже на следующей неделе отключат горячую воду

Ограничения затронут более 100 домов в 5 районах города.

В Воронеже продолжается подготовка к следующему отопительному сезону. На последней рабочей неделе мая горячую воду будут отключать во всех районах за исключением Железнодорожного. Всего под ограничения в период с 27 по 31 мая подпадут 113 домов.

Отключения связаны с плановым ремонтом котельных, остановкой и опрессовкой теплотрасс. Детальный график отключений с датами и адресами домов представлен в документе по ссылке.

При некоторых условиях возможны незначительные расхождения и корректировки сроков работ. Горожанам рекомендуют дополнительно уточнять сроки отключения горячей воды у своих обслуживающих организаций.

ЖКХ