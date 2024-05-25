Где в Воронеже на следующей неделе отключат горячую воду

В Воронеже продолжается подготовка к следующему отопительному сезону. На последней рабочей неделе мая горячую воду будут отключать во всех районах за исключением Железнодорожного. Всего под ограничения в период с 27 по 31 мая подпадут 113 домов.
Отключения связаны с плановым ремонтом котельных, остановкой и опрессовкой теплотрасс. Детальный график отключений с датами и адресами домов представлен в документе по ссылке.
При некоторых условиях возможны незначительные расхождения и корректировки сроков работ. Горожанам рекомендуют дополнительно уточнять сроки отключения горячей воды у своих обслуживающих организаций.