ГИБДД предупреждает водителей о пробеге «750 км вокруг Калининградской области»

«Передвижение участников пробега между городами предусмотрено по обочине региональных и межмуниципальных автодорог в сопровождении велосипедиста по ходу движения основного транспортного потока. Движение в населённых пунктах осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам», — уточняют в ГИБДД и призывают водителей быть предельно внимательными и с уважением отнестись к участникам акции.