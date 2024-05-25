Центр Ростова-на-Дону перекроют из-за велопарада. Об этом сообщили в городской администрации.
Согласно опубликованной информации, маршрут велопарада составит 17 километров. Перекрытие центра будет проходить поэтапно. Так, с 6 часов утра до 14 дня автомобили не смогут проехать по Театральному проспекту на участке от улиц Горького до Социалистической.
После чего, с 10 до 12 часов перекроют участок дороги от Театральной через Большую Садовую, Темерницкий мост, Левобережную. Велосипедисты проедут по Ворошиловскому мосту, проспекту Ворошиловскому, Большой Садовой и вернутся на Театральную площадь.