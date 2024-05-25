Центр Ростова-на-Дону перекроют из-за велопарада

Согласно опубликованной информации, маршрут велопарада составит 17 километров. Перекрытие центра будет проходить поэтапно. Так, с 6 часов утра до 14 дня автомобили не смогут проехать по Театральному проспекту на участке от улиц Горького до Социалистической.