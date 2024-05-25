Для школьников Ростова прозвенел «Последний звонок»

— Во всех школах донской столицы прошли торжественные мероприятия. Нарядные юные ростовчане по традиции станцевали школьный вальс, вручили своим педагогам цветы и выпустили в небо воздушные шары как символ новых надежд и свершений. Учителя сказали своим ученикам трогательные напутственные слова и пожелали им достижения поставленных целей и удачи. Сейчас у ребят — ответственная пора — сдача экзамена. А после — получение аттестата и долгожданный выпускной бал. Желаю ребятам всего самого доброго. Пусть в жизни сопутствует успех. Родителей и педагогов благодарю за бесценный вклад в воспитание будущего нашего города, региона и страны, говорится в сообщении.