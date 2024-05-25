Град, грозы и порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Челябинской области в воскресенье, 26 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Погоду в ближайшие сутки определит теплый сектор циклона.
Будет облачно с прояснением, предстоящей ночью местами пройдут небольшие дожди, завтра днем кратковременные дожди, местами — сильные, с грозами и, возможно, градом, прогнозируются в большинстве районов.
Ветер будет западный, северо-западный, его скорость 6−11 м/с, ночью локально порывы до 14 м/с, днем при грозах усиление ветра до 20 м/с.
Температура воздуха 26 мая ночью плюс 8−13, днем — плюс 14−19, на юге — до 25 градусов.