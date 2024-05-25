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Град, грозы и порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Челябинской области в воскресенье

Погоду в ближайшие сутки определит теплый сектор циклона.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 94% 754 мм рт. ст. +20°
Источник: AP 2023

Град, грозы и порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Челябинской области в воскресенье, 26 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Погоду в ближайшие сутки определит теплый сектор циклона.

Будет облачно с прояснением, предстоящей ночью местами пройдут небольшие дожди, завтра днем кратковременные дожди, местами — сильные, с грозами и, возможно, градом, прогнозируются в большинстве районов.

Ветер будет западный, северо-западный, его скорость 6−11 м/с, ночью локально порывы до 14 м/с, днем при грозах усиление ветра до 20 м/с.

Температура воздуха 26 мая ночью плюс 8−13, днем — плюс 14−19, на юге — до 25 градусов.