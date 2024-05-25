В Самаре с 27 по 29 мая отключат горячую воду на 11 улицах

С 27 по 29 мая 2024 года пройдет текущий ремонт тепловых сетей внутреннего контура Самарской ТЭЦ. По этой причине отключат горячую воду в границах улиц: проспект Карла Маркса — улица Гастелло — улица Ново-Садовая — Пятая просека — Шестая просека — улица Солнечная — улица Ташкентская — улица Стара-Загора — улица Алма-Атинская — улица Черемшанская — улица Ново-Вокзальная. После завершения ремонтных работ подача горячей воды будет восстановлена.
Для жителей и организаций, получающих услугу от II‑й тепломагистрали Самарской ТЭЦ (на участке в границах проспекта Кирова — улицы Физкультурной — улицы Металлистов — улицы XXII Партсъезда — улицы Свободы — улицы Победы — проспекта Металлургов — улицы Каховской — улицы Нагорной — улицы Черемшанской — проспекта Юных Пионеров — Заводское шоссе — улицы Товарной — улицы Юбилейной — улицы Теннисной — улицы Промышленности), возобновление ГВС запланировано после 2 июня 2024 года, сообщили в администрации Самары.