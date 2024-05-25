На Кузбасском мосту ограничили движение и начали капремонт

На Кузбасском мосту в Кемерове стартовали работы по его капитальному ремонту, что привело к ограничению автомобильного движения. На перекрытых участках подрядчики сразу приступили к демонтажу: фрезерованию асфальта, снятию барьерного ограждения, контактной троллейбусной сети и освещения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Работы координируются штабом под руководством главы Кемерова Дмитрия Анисимова. Он сообщил, что на мост прибыла техника и были установлены наливные блоки для ограничения движения. Также на место прибыли экипажи ГИБДД для организации нового движения в ночное время. На мосту находятся две фрезы, которые одновременно с обеих сторон начнут снимать асфальт, местами достигающий 40 сантиметров. Этот слой необходимо убрать, чтобы добраться до несущих конструкций. Подрядчики уже начали демонтаж барьерного ограждения, а специалисты занимаются снятием освещения на ограниченной стороне моста. Сотрудники "Кемеровской электротранспортной компании демонтируют контактную сеть. Впереди предстоит выполнить большой объём работы, отметил Анисимов, и все стараются сделать это максимально быстро.