Снег в конце мая: аномальная погода охватила Акмолинскую область

Ночью на юго-востоке Акмолинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь с переходом в снег), днем на юго-востоке области временами сильный дождь. На западе, юге, востоке области — шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области 15−20, порывы 23−28 м/с. Ночью на северо-западе области ожидаются заморозки −2°C.