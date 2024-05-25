Чем может быть опасна майская клубника, рассказала врач

«Что касается ягод, и в особенности клубники, тут нужно быть осторожным, потому что появившаяся на прилавках может быть опасна. Все дело в том, что хоть ее уже и не выращивают в теплицах, а в открытом грунте, но созревание зависит от погодных условий, которые только недавно пришли в “норму”. Не исключено, что фермеры используют пестициды для ее выращивания, так что майская ягода может быть далека от идеала», — пояснила специалист.