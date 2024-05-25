По каким правилам пройдут выпускные в минских школах?

Андрей Стригельский: «Выпускные вечера проводятся в этом году 14 июня. Это традиционное мероприятие, в основе которого — прощание со школой, педагогами, детством. Поэтому выпускные вечера проводятся в стенах своих учреждений образования. Есть несколько учреждений в городе Минске, которые проведут выпускные вечера на базе учреждений культуры. Это связано с тем, что в этих школах идут ремонтные работы, либо актовые залы малой вместимости не позволяют принять всех желающих выпускников и родителей. Выпускные вечера начнутся в 21 час и завершатся утром, в 4−6 часов утра. Это тоже добрая традиция, встреча рассвета, которую мы тоже стараемся сохранить в системе образования. В начале будет торжественная часть с вручением аттестатов, с концертными номерами, со словами благодарности учителям, родителям. А вторая часть — это культурно-досуговая программа, танцевальная программа, где ребята общаются, хорошо проводят время, делятся своими планами на будущее».