Астана «поплыла» из-за сильного дождя — видео

В районе ТРЦ Mega воды на дорогах очень много, как часто бывает после обильных дождей. На кадрах видно, что на месте уже работают коммунальщики, которые откачивают «большую» воду. По данным нашего корреспондента, на некоторых улицах не работают светофоры. В городе образовались пробки. Один из водителей даже потерял регистрационный номер в луже. На месте работает патрульная полиция. Тем временем синоптики предупреждают, что завтра, 26 мая, в столице вновь ожидается сильный дождь.
В социальных сетях также публикуют видео с подтопленными улицами и даже автобусными остановками в столице.
Отметим, утром 25 мая в двух часах езды от Астаны выпал снег. Казахстанцы стали снимать фото и видео с сугробами.
Напомним, синоптики сообщили, что почти по всему Казахстану ожидается резкое похолодание. В ряде регионов прогнозируют снег, грозы, град и шквалистое усиление ветра.
В Астане и вовсе накануне обещали снег с дождем. Утром, по наблюдениям жителей города, снег и правда прошел. После этого столицу накрыли дожди.