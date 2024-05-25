Астана «поплыла» из-за сильного дождя — видео

В районе ТРЦ Mega воды на дорогах очень много, как часто бывает после обильных дождей. На кадрах видно, что на месте уже работают коммунальщики, которые откачивают «большую» воду. По данным нашего корреспондента, на некоторых улицах не работают светофоры. В городе образовались пробки. Один из водителей даже потерял регистрационный номер в луже. На месте работает патрульная полиция. Тем временем синоптики предупреждают, что завтра, 26 мая, в столице вновь ожидается сильный дождь.